To geder halalslagtet i lejlighed - mand dømt for dyremishandling

KAAS:Tilbage i foråret 2018 fik Nordjyllands Politi en temmelig usædvanlig anmeldelse, og den efterfølgende sag har siden været for byretten og nu også landsretten.

Anmelderen havde set, at en person bar en ged ind i en lejlighed i Kaas i Jammerbugt Kommune.

Det skulle vise sig, at en syrisk mand havde halalslagtet to geder i lejligheden uden bedøvelse.

Manden blev sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven og reglerne om slagtning og aflivning af dyr.

I byretten blev det takseret til en bøde på 8000 kroner. Men den dom er onsdag blevet ændret af landsretten:

- Landsretten har ændret byrettens dom til betinget fængsel i 30 dage til 44-årig syrisk mand for tilbage i 2018 at have udsat to geder for mishandling ved på bopælen at have aflivet (halalslagtet) dem uden bedøvelse, skriver Statsadvokaten i Viborg på Twitter.