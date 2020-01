To huse brændt ned: Ramt af vildfarne raketter

NORDJYLLAND:To huse blev nytårsaften ødelagt af flammerne, efter de var blevet ramt af vildfarne raketter fra fejringen af nytåret. Det fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

- Det ene er et hus på Fasanvej i Tranum, hvor en raket lander i carporten lige ved siden af en bil. Raketten får sat ild til bilen, og ilden breder sig så til carporten. Man forsøger at få slukket branden, men den når at brede sig til huset, der ender med at brænde helt ned, siger Poul Fastergaard.

Det andet hus var et hus på Bjergfyrvej i Tornby, hvor en raket landede på taget. Her fik ilden fra raketten fat i husets tagkonstruktion, og også det hus endte med at blive totalskadet af branden.

Ingen kom noget til i forbindelse med de to nedbrændte huse.

Udover de to alvorlige brande var der mange brande i affaldscontainere og skraldespande rundt omkring i Nordjylland, men ikke nogen alvorlige af slagsen, siger Poul Fastergaard.