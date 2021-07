To længer på gård brændt ned

FJERRITSLEV:To længer på en gård på Aldrupvej ved Fjerritslev brændte ned i løbet af natten til mandag. Det oplyser vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Beredskabet modtog alarmen klokken 23.20, men da man nåede frem, var de to længer allerede overtændte, og stod ikke til at redde. Det lykkedes dog at begrænse ildens hærgen til de to længer, så selve beboelsen på ejendommen ikke også blev taget af flammerne.

Hverken mennesker eller dyr var i fare ved branden, men de gamle biler, der blev opbevaret i de to nedbrændte længer, gik også til under branden.

Beredskabscenter Thisted ydede assistance til Nordjyllands Beredskab under branden, hvor kolonnen fra Thy stillede med lys, kran og pumper til at pumpe vand til slukningsarbejdet.

Branden var så voldsom, at der stadig var indsat brandfolk mandag morgen for at efterslukke i ruinerne af de to nedbrændte længer.

Senere, når det bliver muligt at få adgang til brandstedet, skal politiets teknikere forsøge at fastslå brandårsagen.