To mænd på flugt i flere år efter røveri i Nordjylland

PANDRUP:En sag fra december 2016 nærmer sig nu sin afslutning, efter at endnu en 39-årig albansk mand er blevet varetægtsfængslet, sigtet for røveri og trusler mod en betjent.

For knap 14 dage siden blev en anden formodet gerningsmand - også en 39-årig albaner - også varetægtsfængslet i sagen.

Det oplyser anklager Christian Jacobsen.

Begge mænd har været efterlyst internationalt i flere år, og blev anholdt i Belgien i november sidste år. Og nu er de altså udleveret og fængslet i Danmark.

Sagen fra 2016 startede med et indbrud i en bolig i Pandrup, hvor de to mænd er sigtet for at have stjålet sko og penge.

En politibetjent i civilt opdagede indbruddet og forsøgte at stoppe mændene, da de kom ud fra huset. Det fik den ene af de 39-årige albanere til at true betjenten med et koben og flygte fra stedet, forklarer Christian Jacobsen.

Og de har altså været væk - indtil nu.

De to mænd nægter sig begge skyldige, og ingen af dem har rigtig forklaret noget under de to grundlovsforhør.

Begge er varetægtsfængslet i fire uger.