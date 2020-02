To mænd fængslet få dage efter indbrud i byggemarked

HUNE:To mænd er blevet varetægtsfængslet i tre uger, sigtet for et indbrud i et byggemarked i Hune ved Blokhus.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Indbruddet skete i weekenden, hvor der blev knust et tagvindue. Derved kunne gerningsmændene komme ind i byggecentret, hvor der blev stjålet værktøj for mellem 100.000 og 150.000 kroner.

Efterforskningen ledte politiet til en lejlighed i en mindre by i Skive-området, fortæller politikommissær Lene Madsen fra Nordjyllands Politi.

- I lejligheden foretog vores kolleger fra Midt- og Vestjyllands Politi anholdelse af to mænd fra Rumænien, fortæller Lene Madsen.

Under efterforskningen blev betjentene opmærksomme på et grønt område tæt på gerningsstedet, hvor tyvekosterne i første omgang var blevet gemt.

- Derfra blev kosterne fragtet væk i en bil af de formodede gerningsmænd, oplyser Lene Madsen.

De sigtede er henholdsvis 32 og 47 år.