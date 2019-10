To nervøse mænd standset med tyvekoster i bilen

HUNE/BLOKHUS:En patrulje fra Nordjyllands Politi spottede natten til fredag, at en bil med trailer kom kørende på Vesterhavsvej i Hune ved Blokhus, Jammerbugt Kommune.

Det var klokken 3.12, hvilket betjentene syntes virkede noget mistænkeligt.

De to mænd i bilen på henholdsvis 23 og 31 år virkede da også nervøse, da betjentene henvendte sig, fremgår det af politiets døgnrapport. Og det var der en god grund til.

Betjentene kunne nemlig se, at der lå to loftslamper med afklippede ledninger i bilen. Der lå også noget værktøj.

Den 23-årige erkendte hurtigt, at de netop havde begået indbrud i et sommerhus i Blokhus. Derfor blev begge mænd anholdt og sigtet for denne forbrydelse.

Politiet har efterfølgende fundet frem til det sommerhus, der havde haft ubudne gæster. De var kommet ind ved at bryde en terrassedør op med et koben. Skuffer og skabe i hele huset var blevet åbnet, og ud over loftslamper blev der stjålet værktøj og en havetraktor. Disse ting befandt sig også i de formodede tyves bil og trailer.