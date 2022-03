To unge mænd dømt for ulovlig våbenbesiddelse

BIRKELSE:To unge mænd på henholdsvis 20 og 21 år fra Aalborg blev torsdag ved Retten i Hjørring idømt to år og tre måneders fængsel for en række forhold, hvor det mest alvorlige - og det, der har trukket straffen op - var en overtrædelse af straffelovens bestemmelse at være i besiddelse af et skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

De to blev dømt for at have begået et indbrud i forening med en 16-årig pige, der havde adgang til huset i Birkelse, hvor indbruddet blev begået. Hun sørgede for, at de kom ind, og for hendes rolle i sagen blev hun idømt 30 dages betinget fængsel foruden hendes sag skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Inde i huset stjal de to unge mænd en jagtriffel, en salonriffel og et luftgevær samt en computerskærm, men de blev standset af politiet i en personbil på vej væk fra stedet ret kort tid efter, at indbruddet fandt sted. Dermed klappede fælden om de to, der blev dømt for at have været i besiddelse af jagtriflen og salonriflen på et grønt område i Birkelse i minutterne op til, at de blev standset.

Derudover blev den 20-årige dømt for at have været i besiddelse af 3,4 gram hash, da de to blev stoppet af politiet. Hans 21-årige makker blev dømt for at have været i besiddelse af 1,86 gram hash samt ved to lejligheder at have kørt bil, mens han var påvirket af THC, der er det aktive stof i hash.

Mindstestraffen for at overtræde straffelovens bestemmelse om våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder er to års fængsel.

De to unge mænd ankede på stedet dommen til frifindelse.