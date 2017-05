Tømrersvend mister erstatning i landsretten

GJØL: En nordjysk tømrersvend mister en erstatning på 187.000 kroner fra sin arbejdsgiver. Det sker efter Vestre Landsret har ændret en dom fra Retten i Hjørring.

Tømrersvenden havde arbejdet hos sin mester siden 1997, og udførte alle former for tømrerarbejde.

5. december 2012 skulle tømrersvenden sætte nogle forskallingsbrædder op under et loft i en tilbygning. Der var ikke støbt gulv endnu, så han lagde nogle krydsfinerplader ud på strøerne, og satte sin trin-skammel oven på. Trinskamlen er en lav stige, man kan stå og bruge begge hænder til at arbejde.

Men krydsfinerpladerne lå med en hældning på 10 grader, og mens svenden stod på skamlen skred den ud over kanten på pladerne, og han faldt ned og kom til skade.

Han var sygemeldt i ti måneder og var først oppe på fuld arbejdskraft i marts 2013.

Han fik erstatning gennem Arbejdsskadestyrelsen, men han og fagforeningen 3F mente at arbejdsgiveren havde et ansvar for ikke at have tilrettelagt arbejdet forsvarligt.

Byretten var enig med 3F i, at det er arbejdsgiveren, der skal sørge for sikkerheden på arbejdspladsen, og tømrermesteren blev dømt til at betale 187.000 kroner for svie og smerte, samt tabt arbejdsfortjeneste.

Men Vestre Landsret har en anden holdning. Her mener dommerne, at tømrersvenden havde 34 års erfaring som tømrer, at der var tale om en helt enkel arbejdsopgave, og at arbejdsgiveren helt forsvarligt kunne overlade tilrettelæggelsen af opgaven uden særskilt instruktion.

Samtidig lægger landsretten vægt på, at en trinskammel af Arbejdstilsynet opfattes som en sikker platform for arbejde med begge hænder.

Så tømrermesteren frifindes for kravet på de 187.000 kr., og 3F skal i stedet betale sagens omkostninger for ham med 61.000 kr.