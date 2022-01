Tør du se videoen? Her er Danmarks vildeste rutsjebane

JAMMERBUGT:Hold på hat og briller!

Fårup Sommerland er klar med Danmarks vildeste rutsjebane - Fønix - der er 905 meter lang, 40 meter høj, og hvor man suser afsted med op til 95 km/t. Vel at mærke en loop-rutsjebane, hvor passagererne bliver vendt på hovedet flere gange.

Hvordan det ser ud, kan du se i videoen her.

Rutsjebane-projektet løber op i 100 millioner kroner, og netop nu er rutsjebanen ved at blive gennemtestet, inden besøgende i Fårup Sommerland kan sætte sig op i fartmonsteret Fønix fra 9. april, hvor sæsonen starter i sommerlandet.

Den hæsblæsende forlystelse er den vildeste af sin slags i Danmark, for også her i landet er det konkurrence om at tilbyde sine gæster de meste ekstreme rutsjebane-oplevelser.

- Det kan jeg garantere dig, siger Rasmus Mortensen, kommerciel chef i Fårup Sommerland.

Og selv om det nok kræver et vist mod at prøve sådan en vild rutsjebane-tur, er sommerlandet ikke i tvivl om, at mange gerne vil prøve.

- Vi kommer til at se et markant løft i væres gæstetal, også med gæster fra andre regioner, siger Rasmus Mortensen.

Rutsjebanen Fønix 40 meter høj 95 meter lang Topfart 95 km/t G-påvirkning op til +4,1 Første stall-lop i verden Kilde: Fårup Sommerland VIS MERE

