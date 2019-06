Topholdet var for stærkt for Jammerbugt FC

FODBOLD: Jammerbugt-træner Bo Zinck var helt oppe i de røde felt efter 0-4 lussingen i Middelfart i weekenden. Grundlovsdag havde hans spillere spillere chancen for at revanchere sig, da topholdet i 2. divisions oprykningspulje, Skive, kom på besøg.

Men sådan skulle det ikke gå. Skive vandt således kampen med 3-1.

Der var kun gået fire minutter, da Mikkel Jespersen bragte gæsterne foran. Kort før pausen lykkedes det dog Jammerbugt FC at komme på omgangshøjde på et mål af Lasse Steffensen, og hjemmeholdet havde derfor en masse positivt at tale om i pausen.

Det holdt dog ikke længe, efter at dommeren havde fløjtet anden halvleg i gang. Jeppe Mogensen og Christoffer Østergaard lave to hurtige mål, og så var Skive foran med 3-1 - og dermed på sejrskurs. Til sidst fuldendte Christoffer Østergaard ydmygelsen med sin anden scoring. Sejren betyder, at Skive rykker op i 1. division.

For Jammerbugt FC betød resultatet ikke så meget. Det har længe været en kendsgerning, at holdet også i den kommende sæson spiller i 2. division.