Torben får ingen hjælp fra forsikringen - nu udlover han en dusør

SALTUM:Der går ikke én dag, hvor 63-årige Torben Nielsen ikke tænker på, at han har mistet et helt livs opsparing.

13. januar 2022 brød gerningsmænd ind i huset på Nielsmindevej og tømte et pengeskab for alle værdier. Selv om pengeskabet var godt gemt af vejen, fandt indbrudstyven med lethed frem til det.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er en, jeg kender, der har gjort det, siger Torben Nielsen, der arbejder som altmuligmand hos ejendomsinvesteringsfirmaet Hushandlerne.

Pengeskabet indeholdt opsparingen fra et helt arbejdsliv, 13 sølvbarrer, to lommeure med guldsnor og tre guldbarrer på henholdsvis 50 og 31 gram. Endvidere var hustruens smykker, børnenes smykker fra deres barnedåb og Torben Nielsens ringe væk.

Forsikringen har meddelt, at den dækker disse genstande, men derimod ikke de knap 300.000 kroner i kontanter, som også befandt sig i pengeskabet.

- Jeg har fået en afgørelse fra forsikringen, hvoraf det fremgår, at de kun dækker 29.631 kroner, siger Torben Nielsen, der undrer sig over afgørelsen.

- Da vi tegnede forsikringen hos Tryg, spurgte jeg specifikt til, om de dækkede alt det, jeg havde i mit pengeskab. Her fik jeg at vide, at de dækkede alt.

Der går ikke en dag, uden at Torben Nielsen tænker på, hvad han mistede i forbindelse med indbruddet i januar. Arkivfoto: Claus Søndberg

Af samme grund har Torben Nielsen haft ro i sindet, når familien har prikket til ham og bedt ham sætte pengene i banken.

- For det første har jeg tænkt, at der ikke var nogen, som kunne finde frem til mit pengeskab, og for det andet har jeg vidst, at forsikringen dækkede. Men nu får jeg kun godt 29.000 kroner, og det er jo helt urimeligt, siger han.

Forsikringen kan jo ikke vide, om du vitterligt havde alle de penge i boksen?

- Jeg har beviser på det i form af billeder, og man kan jo tjekke mine kontoudtog. Hver gang jeg har fået min løn, har jeg overført til de faste udgifter, og resten har jeg proppet i pengeboksen, siger Torben Nielsen.

Han har nu tænkt sig at anke afgørelsen, selv om han har fået oplyst, at der kan gå op til otte måneder, inden han får svar på anken. Desuden udlover han nu en dusør for oplysninger, der kan lede frem til de stjålne værdier. Han ønsker ikke at oplyse størrelsen på den, men det er et større beløb, siger Torben Nielsen.

- Der er tale om en opsparing gennem et helt liv, og jeg bliver ved med at håbe på, at jeg får mine penge igen, siger Torben Nielsen, hvis liv ændrede sig, da indbrudstyven brød ind i januar.

- Det er et mareridt, jeg kan ikke sove om natten og jeg får det bare værre og værre. Mine børn siger til mig, at jeg må videre, men det kan jeg ikke, siger han.

NORDJYSKE forsøgte fredag at få en kommentar fra Tryg om Torben Nielsens sag, men her lød beskeden, at de var nødt til at undersøge nærmere, før de kunne komme med en udtalelse.