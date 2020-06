Tour de Jammerbugt 2020 er aflyst

De aflyste etaper vil alle blive afviklet i 2021, hvor rækkefølgen af etaperne og hhv. slut-, start- og depotby vil være de samme. Det oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi er rigtig ærgerlige over også at måtte aflyse de sidste tre etaper af Tour de Jammerbugt grundet corona-situationen. Vi havde håbet, at det kunne lade sig gøre at afvikle de sidste tre etaper – især fordi vi jo mærker at både foreninger og deltagere hungrer efter at være aktive i et fællesskab med andre, siger Formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreassen og fortsætter:

- Tour de Jammerbugt kan noget ganske særligt, og egentlig er det heller ikke et hvilket som helst motionsløb. DNA’et er, at vores deltagere og frivillige kommer rundt i hele kommunen, og ser de mange skønne områder vi har og alle de frivillige ildsjæle, som hver dag gør en kæmpe forskel for netop deres lokalområde. Den oplevelse får man ikke ved for eksempel at afvikle én etape i september eller ved at lave det til et virtuelt løb. Derfor ser jeg også meget frem til at vi forhåbentlig kan afvikle alle 8 etaper i 2021.

Tilmeldte deltagere til Tour de Jammerbugt 2020 vil inden længe få refunderet det fulde beløb. Tilmeldingerne til Tour de Jammerbugt 2020 forventes at åbne i starten af 2021.

- De mange frivillige ude i lokalområderne og ude i foreningerne skal have en stor tak for deres engagement, og ligeledes skal vores hovedsponsor Sparekassen Vendsyssel Fondene, Brovst & Hvetbo også have en stor tak for opbakningen, siger Helle Bak Andreassen, som også lover at etapeløbene bliver en fest i 2021.