Tranum får sin helt egen festival

Det skal fejres med en festival - Tranum Open Air, som kommer til at foregå 3. september på boldbanen midt i byen.

- Der kommer en masse god musik, og der bliver noget for alle aldre hele dagen, lover Ellen Præstekjær, som har været formand for TGF i godt et års tid. Foruden det har hun været tilknyttet foreningen både som aktiv udøver og frivillig i snart 30 år.

Nogle af navnene, der skal trække folk til pladsen, er Creedence Clearwater Repeated, Michael Klondyke, Luftens Helte, Dissing & Las med Min mormors gebis, Johnny Deluxe foruden en DJ, der runder aftenen af.

- Det er et ret ambitiøst musikprogram. Luftens Helte er et stort orkester med konservatorieuddannede musikere, som spiller alle Disneys klassiske sange. De kan bare sætte gang i en fest, siger Allan Beith, som blev kontaktet kort før jul og spurgt, om han ikke lige kunne give en hånd med planlægningen af festivalen.

Det kunne han da godt - men det var nu lidt på bagkant.

- Normalt er alle navnene booket 12 måneder før, så vi var fire måneder bagud, men det gik. Musikprogrammet var på plads omkring februar, siger Allan Beith, som er en ganske erfaren herre, når det gælder festivaler.

Han har været med til at arrangere Tønder Festival i 15-16 år. Ikke nok med det, så har han de seneste godt 15 år været med til at arrangere Skagen Festival.

- Jeg har haft med festivaler at gøre siden jeg var lille, og derfor kender jeg en del inden for branchen, siger Allan Beith, der glæder sig over at være med til at skabe en festival i sit eget lokalområde.

Han lægger ikke skjul på, at det har været lidt af en mundfuld at få det hele arrangeret.

- Det er et ret stort setup, og der skal planlægges meget, siger han.

Nu skal der bare sælges billetter.

- Vi har allerede solgt 400, så det ser godt ud, siger Ellen Præstekjær, som sammen med frivillige fra foreningen har søgt fonde hjem til finansieringen af festivalen. Salg af mad og drikke på dagen skal også gerne give klingende mønt i kassen. En festival er ikke billig. Der skal sælges 800 billetter for at regnskabet går i nul. Håbet er, at der bliver solgt mange flere billetter.

Tranum Open Air bliver ikke den eneste fest i Tranum i år. Som traditionen byder, er der byfest i uge 29 med både herre- og dameaften, burnout, fodboldkampe og hoppeborge. Byfesten kører ved hjælp af frivillige kræfter. Mange frivillige kræfter. Det samme gør festivalen Tranum Open Air.

- Til Tranum Open Air skal de lokale frivillige holde fri. Her skal de kunne feste. Derfor får vi hjælp fra Jammerbugt Garden og ikke mindst folk fra Tønder Festival og Skagen Festival. Det er nemlig sådan, at inden for festivaler, der hjælper man hinanden, siger Allan Beith.

Om festivalen bliver en fast tradition som byfesten er for tidligt at sige noget om.

- I år gør vi det for at fejre foreningen. Så må vi se ad, smiler Ellen Præstekjær.