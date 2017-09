TRANUM: Tranum Klit Camping lukker 1. oktober. Det har naturstyrelsen, der ejer jorden, bestemt. Forpagter gennem 11 år, Torben Rolighed, er især ked af det på de mange fastliggeres vegne.

- Nogen af dem har ligger her i rigtig mange år - en har været fastligger på pladsen i 57 år - så nogen af dem græder, siger han.

Pladsen åbnede i 1960 på statens initiativ. Det voksende behov skulle imødekommes. Men tiden er i nogen grad løbet fra de klassiske, højst tre-stjernede campingpladser.

- Børnefamilierne vil jo have badeland og den slags, siger forpagteren, der erkender, at pladsen har for mange tomme pladser i højsæsonen.

Der er to andre statsejede campingpladser i samme område: Svinkløv Camping og Rødhus Klit Camping.