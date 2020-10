Travlt før efterårsferien: Sommerhuse bliver revet væk

Efter en fantastisk sommer ser det ud til, at efteråret bliver lige så god. Interessen for at holde efterårsferie i Danmark ser i hvert fald ud til at fortsætte med uformindsket styrke, lyder det fra Sol og Strands Blokhus-kontor. Ifølge bureauchef Emil Klastrup, kan man i forhold til sidste år se en fremgang i antallet af bookinger på 89 procent.

- Vi venter 142 ankomster i uge 42 mod 75 sidste år, så der er tale om en slags minihøjsæson. Interessen tilskriver vi situationen omkring covid-19 og den usikkerhed, det afstedkommer. For mange er et sommerhusophold forbundet med tryghed, fordi man opholder sig i naturen og selv kan bestemme, hvor mange mennesker, man ønsker at omgive sig med og desuden transportere sig til sommerhuset i egen bil, fortæller bureauchef Emil Klastrup.

Masser af sommerhusbookinger i efterårsferien, fortæller bureauchef, Emil Klastrup, fra Sol og Strand. Privatfoto

Det er ikke danskere, der har sikret sig en ferie ved Vesterhavet. Hovedparten af gæsterne kommer fra Tyskland, selv om der også ses en stigning i antallet af danske gæster i år.

- Vi har fået 62 procent flere danske bookinger denne efterårsferie og tilsvarende er antallet af tyske bookinger steget med 106 procent. Den markante stigning i antallet af tyske bookinger, skyldes at, mange af de udenlandske gæster, der fik deres ferie annulleret i foråret på grund af grænselukningen, har valgt at booke sommerhusophold i efterårsferien, fortæller Emil Klastrup.

Hos Sol og Strand kan her ni måneder før sommerferien 2021 se, at mange flere danskere er klar til en ferie inden for Danmarks grænser til næste år.

- Vi oplever allerede nu stor interesse for sommerhusophold særligt fra danske gæster, og vi tror, at den interesse vil fortsætte, eftersom pandemien helt uundgåeligt fortsat vil skabe usikkerhed hos både vores udenlandske og danske gæster. Det vil afstedkomme, at mange formentlig ikke vil have den samme lyst til at foretage udlandsrejser til fjerne destinationer. Det er også vores fornemmelse, at mange danskere, der i år har holdt ferie i deres hjemland og har opdaget, hvor fantastisk Danmark er, vælger at holde ferie i Danmark igen næste år, siger Emil Klastrup.

Sol og Strand Blokhus Her er 280 huse til udlejning For 20121 er der en vækst i antallet af forbookinger til 2021 på 45,6 procent målt i forhold til samme tidspunkt sidste år. Stigningen ses jævnt over hele året men med en vækst (både danske og udenlandske bookinger) i uge 2-20 på 84,5 procent (skyldes påsken). I uge 27-33 ses en markant stigning i antallet af danske forbookinger på hele 184 procent mens de tyske forbookinger er vokset med 31 procent. Det indikerer altså, at de danske gæster formentlig vælger en hjemlig sommerferie næste år. VIS MERE

Den vurdering bakkes op af Carlos Villaro Larsen, der er direktør for Feriehusudlejernes Brancheforening.

- Usikkerheden omkring covid-19 fortsætter, og derfor forventer vi, at der – i lighed med denne sommer - bliver meget stor rift om sommerhusene næste år, siger han og tilføjer, at det derfor er afgørende, at der kommer flere sommerhuse til udlejning.

- Der er omkring 200.000 sommerhuse i Danmark og blot 40.000 af disse er til udlejning. Vi ser gerne, at flere vælger at stille deres sommerhus til rådighed for udlejning, da det er en branche, der har stor samfundsøkonomisk betydning - helt konkret ved vi, at der skabes et fuldtidsjob for hver to huse, der kommer til udlejning, siger Carlos Villaro Larsen.