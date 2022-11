Tre årtier med folkemusik og økologi: Jubilæum på Halkær Kro

HALKÆR:- Så kom han og spurgte: "Preben, vil du være til at købe Halkær Kro?".

I 1992 blev Preben Drastrup kontaktet af en ven, som havde et tilbud til ham. Den daværende ejer af Halkær Kro var død, og derfor havde vennen fundet på, at han ville drive en restaurant på kroen.

- Ja, det ville jeg gerne, jeg kunne godt tænke mig at have en kro, det kunne da være sjovt, fortæller Preben.

Der var dog lige et problem. Vennen havde ikke nogle penge at starte restauranten for. Derfor måtte makkerparret ud og finde nogle flere, som ville være med i projektet. Og således endte det med, at otte familier for 30 år siden købte Halkær Kro.

Når man kommer ind ad døren på Halkær Kro, bliver man mødt af bandplakater. Folkemusiker Eskil Romme var en del af den flok, som købte kroen, og på den måde blev folkemusik en vigtig del af kroens grundlag. Foto: Kim Dahl Hansen

En kasse Tuborg og en kasse Carlsberg

Allerede da flokken overtog kroen, blev det besluttet, at økologi skulle være i højsædet.

- Det var ikke min idé. Jeg havde forestillet mig, at vi skulle købe en kasse Tuborg og en kasse Carlsberg og så søge en spiritusbevilling. Men der var ingen andre, der synes, det var en god idé, siger Preben med et grin.

Kroen har haft succes med at omlægge madlavningen til økologi.

- Vi var de første, der havde et guldmærke i økologi, siger Preben.

I flere år har kroen haft egen, økologisk nyttehave, hvor en stor del af de ingredienser, som benyttes i køkkenet, bliver dyrket.

Halkær Kro fejrer 30 års jubilæum

Ingen millionforretning

Det stod tidligt klart for ejerne, at det ikke ville blive en guldrandet forretning at drive kroen.

- Jeg tror, at selvom vi ikke vidste noget om krodrift, så vidste vi alle sammen, at det ikke er noget, vi ville blive millionærer på. Det er jeg slet ikke i tvivl om, fortæller Preben.

Kroen er i høj grad afhængig af frivillighed, og i dag er over 100 frivillige tilknyttet kroen og hjælper med alverdens opgaver.

I øjeblikket er koordinatoren Peter Søndergaard den eneste, som bliver lønnet fast på kroen. Desuden bliver der hyret kokke, når der skal laves mad til selskaber.

30 år efter at de otte familier købte kroen, bliver den stadig udviklet. I øjeblikket er kroen ved at blive udbygget med en større tilbygning, hvor der skal være plads til spisning, undervisning og mindre koncerter. Tilbygningen forventes at stå færdig i slutningen af 2023.

Lørdag 26. november bliver jubilæet fejret med en stor fest på kroen. Menuen er naturligvis økologisk, og hele aftenen vil der blive spillet folkemusik på scenen.