Fire på sygehuset efter trafikuheld

BIRKELSE:Fire personer måtte til tjek på sygehuset, efter et trafikuheld sent lørdag aften.

Uheldet skete på Gl. Landevej mellem Ryå og Birkelse klokken 23.33.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

En 31-årige mand påkørte af ukendte årsager en anden bil bagfra. I bilen, der blev kørt af en 69-årig mand, var der to passagerer.

Den bagfra kommende bil væltede rundt og lå på taget - og for at undgå skader - måtte brandfolk tilkaldes for at på den 31-årige ud af bilen.

Den 31-årige blev fløjet til undersøgelse på sygehuset, hvor der også blev udtaget blodprøve, da politiet mistænker ham for at være beruset.

De tre personer i den forreste bil blev alle kørt til undersøgelse i skadestuen på Aalborg Universitetshospital, men umiddelbart var der ikke tale om større skader.

Trafikuheld