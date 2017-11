Tre villa-indbrud i Pandrup

PANDRUP/AABYBRO: Tirsdag har der været indbrud i tre forskellige villaer i Pandrup. Fra klokken 14.40 til klokken 19.40 var den gal i en villa på Klostermarken; et vindue blev brudt op, hvorefter der er blevet stjålet en PlayStation 4, to spil og to controllere samt smykker og et mindre kontantbeløb. Tyven skaffede sig også adgang til en villa ved at bryde et vindue op i en bolig på Skolevej. Her blev der stjålet kontanter - både danske kroner og udenlandsk valuta. Dette indbrud skete i tidsrummet fra klokken 11.45 til 23.30. Rovet talte en bærbar Asus-computer og et mindre kontantbeløb i mønter ved det tredje Pandrup-indbrud, der skete i en villa på Blokhusvej. Også her blev et vindue brudt op mellem klokken 17.10 og 20.40. Der har også været indbrud i en villa på Ternevej i Aabybro fra mandag eftermiddag til tirsdag eftermiddag. Tyven er kommet ind ved at bryde et vindue op, og der er blevet stjålet sølvtøj, parfume, smykker og en iMac.