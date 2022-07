Trivelsskole henter skoleleder i Hjørring

Eleverne på Ingstrup Trivselsskole er netop sendt på sommerferie, og når de igen møder ind til første skoledag, er det ikke længere den nuværende skoleleder, Susanne Dragsbæk Rasmussen, der spiller til morgensang. Det er derimod Christian Filholm Nielsen, der vil varetage den traditionsrige morgensamling med navneopråb og morgensang.

- Det bliver godt nok uden musik fra min hånd, for jeg kan kun tre akkorder på guitaren, siger Christian Filholm Nielsen med smil i stemmen.

Han kommer fra en stilling som lærer i udskolingen på HjørringSkolen, og der er ingen tvivl om, at han glæder sig til at tage hul på et nyt kapitel i sit arbejdsliv.

- Jeg har haft en ambition om at få lov til at bruge min lederuddannelse, og jeg er glad for, at det bliver her i Ingstrup. Fra det øjeblik jeg trådte ind på skolen, følte jeg mig uhyre godt tilpas, siger Christian Filholm Nielsen, der privat bor i Hjørring med kone og tre hjemmeboende børn.

- Jeg fornemmer, at der er tale om en skole, som har meget engagerede medarbejdere, bestyrelse og nyder stor opbakning fra forældre og lokalsamfund. Det er en skole, som vægter trivsel og høj faglighed, hvilket er lige mig, siger han.

Efter syv år har Susanne Dragsbæk Rasmussen valgt at forlade sin stilling. Hun medgiver, at det sker med vemod, og man fornemmer klart på hendes smittende begejstring, hvor meget Ingstrup Trivselsskole og -børnehave betyder for hende.

- Det er og har været en svær beslutning, for jeg elsker den her skole, som er kendetegnet af stærke relationer og fællesskab, siger Susanne Dragsbæk Rasmussen.

Siden hun tiltrådte for syv år siden, er elevtallet fordoblet, og skolen har en sund økonomi. Pt. har Ingstrup Skole 108 elever fordelt på klassetrin fra 0.-9. klasse. Børnehaven fungerer som fødekanal til skolen og henter børn fra et stort opland.

- Pt. har vi 22 børn i børnehaven, siger Susanne Dragsbæk Rasmussen, mens en lille børnehavepurk stormer hen for at give hende en krammer.

Den kommende skoleleder finder det positivt, at børnehaven er en integreret del af skolen.

- Det giver en rød tråd i deres skoleliv og skaber tryghed, som jeg anser som et vigtigt fundament for at trives og modtage læring, siger Christian Filholm Nielsen.

Det er faktisk sådan en skole, jeg gerne havde set, at mine egne fire børn havde haft deres skolegang på, siger han.

Med børn i alderen 16-23 år er folkeskoletiden passé, så nu vil Christian Filholm Nielsen bruge sin energi på at skabe de bedste læringsrammer for andres børn.

Christian Filholm Nielsen følte sig hjemme i det øjeblik, at han trådte ind i skolegården i Ingstrup. Foto: Bente Poder

- Noget af det første jeg bemærkede, da jeg besøgte skolen, var skiltet med Ole Lunds Kirkegårds citat "Der er altid noget, man er god til, man skal bare finde ud af, hvad det er", og den tilgang til læring og dannelse deler jeg.

Susanne Dragsbæk Rasmussen ved endnu ikke ved, hvad fremtiden bringer. Hun har valgt at sige stop uden at kende næste destination, og det føles både angstprovokere og godt, siger Susanne Dragsbæk Rasmussen, der dog ikke helt slipper skolen i Ingstrup, da hendes søn fortsat skal gå på skolen.