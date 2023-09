Troværdighed smuldrer i Venstre

Set med Venstres øjne, mener Torsten Schack Pedersen (V), at I har gode takter. Det er med modifikationer i allerhøjeste grad.

I politik skal de enkelte partier være parat til at indgå kompromiser, men ikke på bekostning af at være med til at frikende statsministeren, der lukkede og udslettede et helt liberalt erhverv, som førhen Venstre bakkede op, men hvad ser vi nu?

Venstre er fløjtende, bedøvende ligeglade med det erhverv, når bare de kunne komme med i den værste regering, vi har set mands minde.

Ja, vi skal helt tilbage til Anker Jørgensens (S) tid, da han var statsminister og var godt i gang med at føre Danmark ud over den økonomiske afgrund, godt hjulpet af finansminister Knud Heinesen (S).

Vi fik at vide fra Mette F., at "penge har vi nok af". Ja tak, men hvem har sørget for at tjene dem til jer, der desværre ikke har været i stand til at forvalte dem, således lavindkomstgruppen i Danmark kan se, at de får noget for deres indsats på arbejdsmarkedet. Ligeså de selvstændige ikke at glemme, for det er nemlig dem, der sørger for, at der bliver skabt valuta til den forsørgelse, vi alle gerne skulle have del i.

Vi vender lige tilbage til det med, at Venstre vil trække Danmark i en liberal retning. Hvad kommer så næste gang, et erhverv bliver udsat for regeringens magttyranni og den vil have et erhverv lukket? Kan Venstre svare på det?

Jeg har for nylig været i Bruxelles, hvor mange udlændinge valfarter til det land. De har store problemer med, at folk af anden etnisk herkomst sover og bor på gaden. Hvis ikke vi havde DF til at råbe vagt i gevær førhen, vil vi se det samme her i landet.

Torsten S. Pedersen skriver, at de er brobygger på ultimative krav på udlændingepolitikken og konventionerne, men hvad er der sket? Hvis ikke DF stod bagved Venstre og holdt dem i ørerne, havde vi aldrig haft den stramme udlændingepolitik, vi har nu.

Næ, Torsten, et er at gå ind i rævehulen sammen med Mette og Lars og kan bryste sig af i at sidde med ved bordet og få noget af Venstres politik igennem på bekostning af, at I har fredet Mette fra en rigsret, sat jeres troværdighed over styr og ikke tilgodeset minkerhvervet og dens følgeindustri.

Noget andet er at kunne stå med oprejst pande og have jeres troværdighed i behold, næste gang vælgerne skal stemme om, hvem de synes skal styre Danmark i en fornuftig retning. Det bliver den i hvert fald ikke nu. Tænk lige over det, Venstre.