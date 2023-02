Turisterne strømmer til dette sted i Nordjylland

JAMMERBUGT:Blokhus, Rødhus og Slettestrand. Når det kommer til turister, så trækker de brede, hvide sandstrande i Jammerbugt Kommune så meget, at kommunen har en solid førerposition, når det handler om antallet af overnatninger på hoteller, feriecentre og campingpladser. Det viser friske tal, skriver Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

Sidste år, i 2022, lå antallet af overnatninger i kommunen på 1.841.140 - det er markant flere end i det tidligere rekordår 2019, hvor 1.728.237 overnatninger blev talt. Med andre ord var 2022 et nyt rekordår med syv procents fremgang.

Den store succes hos turisterne skyldes dels, at tyskerne er vendt tilbage efter de barske år, hvor covid-19 holdt dem hjemme. Og ikke mindst har de danske turister fået øjnene op for Jammerbugtens skønhed, så de vælger at komme tilbage år efter år.

- Jeg er glad for, at turisterne bliver ved med at besøge os i Jammerbugten hele året rundt, det viser, at vi har de rigtige varer på hylderne for ferie og oplevelser for hele familien og dagsturister, siger borgmester Mogens Christen Gade i en pressemeddelelse.

Han pointerer, at turismen er et vigtigt erhverv for Jammerbugt Kommune, da det er med til at holde hjulene i gang på de mange arbejdspladser, der er direkte afhængige af væksten i den lokale turisme.

De fine overnatningstal betyder, at Jammerbugt Kommune fastholder positionen som den største overnatningskommune i Nordjylland.

- Det går rigtigt godt. Den positive udvikling i turismen er fantastisk godt for væksten og beskæftigelsen i hele Jammerbugten. Der er hele tiden driftige folk der starter virksomhed i Jammerbugten, det gælder både små og store investeringer i vores lokalområde. Det gør, at der er nye oplevelser og nye spændende restauranter for vores mange gæster, og det er med til at fastholde både vores eksisterende gæster og trække nye til, siger Anna Oosterhof, der er chef for erhverv og turisme i Jammerbugt Kommune.