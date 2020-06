Turistkontoret er solgt - ny butik åbner

BLOKHUS:Antallet af personlige ekspeditioner på turistkontoret i Blokhus har de seneste år været nedadgående. Turister og gæster søger mod digitale løsninger som touchskærme, mobil og tablets i kombination med decentralt opstillet turistmateriale hos overnatningssteder eller centrale indkøbssteder. Derfor har Blokhusfonden og Jammerbugt Kommune valgt at sælge Springvandstorvet, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Køberne er Lars og Poul-Anker Johansen, som ejer Pajo-Bolte A/S.

- Vi ejer allerede et par huse i Blokhus, og er meget interesseret i byens udvikling. Derfor var vi straks klar, da vi hørte om muligheden for at investere i Springvandstorvet med henblik på, at Jan Jørgensen rykker sit værksted og sin forretning ind i huset. Vi har haft en god dialog med Blokhusfonden om købet af ejendommen, lige siden Jan Jørgensen og jeg henvendte os første gang med ideen. Vi er kun blevet mødt med ufattelige vilje, hjælpsomhed og engement fra Blokhusfondens side. Det er ganske enkelt imponerende, fortæller Lars Johansen, der ejer Pajo-Blote med sin far Poul-Anker Johansen.

Salget betyder, at Jan Jørgensen næste forår åbner smykkeværksted og smykkeforretning i Blokhus. I mange år har han haft sin virksomhed i Aabybro Centret, den har dog ikke været synlig for offentligheden, da han udelukkende har solgt sine smykker til førende guldsmedeforretninger over hele Danmark.

- Jeg etablerede min forretning i 1989, og har længe haft en drøm om at bringe min guldsmedevirksomhed bredere ud. Min drøm er, at hele Nordjylland, og de mange besøgende fra ind- og udland, får mulighed for at opleve et åbent guldsmedeværksted helt tæt på og året rundt. Fokus vil være på formidling af guldsmedehåndværket, formidling af mit arbejde gennem tiden, og hen ad vejen er visionen også, at jeg vil oprette en kursusafdeling med korte og lange kurser i guldsmedehåndværket, forklarer guldsmed Jan Jørgensen.

Trods ejerskiftet af Springvandstorvet behøver gæster i Blokhus ikke undvære personlig betjening i højsæsonen.

- Vi er utrolig glade for og spændte på at se, hvad salget af Springvandstorvet kommer til at betyde for Blokhus. De mange aktiviteter, der kommer i huset, ligger fint i tråd med den øvrige udvikling i byen, hvor vi er meget opmærksomme på at skabe liv og udvikling, men hvor vi fortsat er tro mod områdets kendetegn. Samtidig har vi en opgave med at sikre, at der fortsat skal være en løsning, hvor turister i højsæsonen fortsat har mulighed for personlig betjening, siger Mogens Christen Gade (V), der er borgmester og formand for Blokhusfonden.

Overtagelsen af Springvandstorvet 1. november 2020, og derfor vil der fortsat være turistkontor i Blokhus efteråret ud. Arbejdet med at finde nye veje for at betjene turister er allerede i gang.

- Lige nu arbejder vi på forskellige løsninger i forhold til at betjene turister fremadrettet, det kan eventuelt komme til at ske i samarbejde med en lokal aktør i højsæsonen. Samtidig er en af Destination Nordvestkystens kommende opgaver netop at nytænke turismeservicen i hele destinationens område. Vi ved, at turister i langt større grad forbrug af digitale services fremfor traditionel turistkontorbetjening, så det bliver mere en kombination af de forskellige muligheder. Herudover vil vi fra kommunens side naturligvis fortsat fokusere på at understøtte byens udvikling gennem for eksempel forretningsudvikling, events og arrangementer, udtaler erhvervs- og turistchef Line Thellufsen.