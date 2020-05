Tysk journalist elsker Jammerbugten: Luk os ind

NORDJYLLAND:Det er ikke kun vi nordjyder, som sætter pris på landsdelens mange kvaliteter.

Det gør Stefan Weigel også. Han er nyhedsredaktør på Tysklands største og mest indflydelsesrige nyhedsmagasin Der Spiegel, som med et oplag på lige omkring én million eksemplarer og seks millioner læsere er toneangivende i den offentlige tyske debat.

Stefan Weigel og hans familie har hvert år i 20 år holdt en majferie i Jammerbugt Kommune, og det var også planen i år. Familien havde glædet sig til endnu et ophold i et nordjysk sommerhus tæt på vestkysten - og endda betalt for det.

Men den fortsatte coronakrise og den danske grænselukning mod bl.a. Tyskland truer familiens to uger lange ferietur til Nordjylland, og det har fået nyhedsredaktøren til tasterne i Der Spiegel, hvor han kommer med et opråb til danskerne under overskriften : "En del af mig er allerede hos jer".

"Kære danskere,

Jeg har aldrig skrevet et brev til jer før, men jeg er fortvivlet og ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre. Jeres justitsminister siger, at han ikke vil åbne grænsen for turister. Han er bange for tyskerne. De kunne slæbe corona med ind i landet. Tyskerne. Altså os. Altså mig for at være helt præcis.Nu er jeg egentlig rimeligt ligeglad med, at jeres justitsminister er bange for tyskerne. Det er man vant til som tysk turist. Når alt kommer til alt, har vi jo virkelig slæbt alle mulige ting og sager ind i vores nabolande i fortiden, som ingen var interesseret i.

Sådan indleder Stefan Weigel sit brev til danskerne, som du kan læse her.

Her fortæller han, hvorfor han ikke synes, det udgør en smittefare for danskere - eller nærmere nordjyder i særdeleshed - at lade ham og hans familie passere grænsen og køre til Jammerbugten som så ofte før.

"Ingen bællen akvavit i spande, ingen strandfester med unge mennesker, der gnubber deres svedende kroppe op og ned ad hinanden. Også fordi man ikke sveder. Det er ret køligt oppe hos jer, og der er ikke ret meget gang i den. Det er slet ikke let, at komme tættere på en indfødt end de 1,5 meter", skriver Stefen Weigel, som havde glædet sig til gensynet med den nordjyske natur.

"Jeg ville nok jogge langs jeres sindssygt brede og tomme strand og glæde mig over, at der er så få mennesker. Om aftenen ville jeg nok kigge på solnedgangen med min hustru, mine børn og Carlsberg. I supermarkedet kunne jeg tage et mundbind på, hvis I er interesseret, det kan jeg faktisk også finde ud af her", fortæller den tyske nyhedsredaktør - og undrer sig lidt over, at anden rate af prisen for sommerhuset - ca. 7500 kr. - blev trukket i starten af april.

"På trods af corona og lukkede grænser", skriver Stefan Weigel.

Nordjyske sommerhusejere- og udlejningsbureauer har i årtier haft en væsentlig del af deres indtjening fra tyske turister. Ifølge Danmarks Statistik stod netop tyskere for næsten hver tredje turistovernatning i Danmark i 2019.

Overnatninger i danske feriehuse Foreløbige tal for april viser, at der i april måned var i alt 613.000 overnatninger i udlejede feriehuse, og at det stort set alle var danske gæster. Det er et fald på 1,2 mio. overnatninger eller 66 pct. i forhold til april 2019. De danske overnatninger i påskemåneden gik frem med 150.000, men det kunne ikke opveje de manglende overnatninger fra især Tyskland. Ser man på resten af året, er der ved udgangen af april booket 355.000 husuger. Dette er en nedgang på 7 pct. i forhold til samme tidspunkt i 2019. Nedgangen skyldes et fald på 18 pct i de udenlandske bookinger, mens de danske bookinger er gået frem med 47 pct. Faldet i fremtidige bookinger skyldes især manglende eller aflyste tyske bookinger i maj, juni og juli. I juli modsvares nedgangen på 23 pct. i tyske bookinger dog af en fremgang i danske bookinger på 71 pct., hvilket bringer juli op på samme niveau som sidste år. Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som Danmarks Statistik på nuværende tidspunkt har modtaget for april, som dækker 99 pct. af den samlede indberetning. De endelige tal for april offentliggøres 9. juni. Kilde: Danmarks Statistik VIS MERE

Allerede nu lider den danske turistbranche på grund af coronakrisen. Men Stefan Weigel kommer gerne igen. Gerne allerede 16. maj, hvor han og familien har både papirer på og betalt for et sommerhus i Nordjylland. Og han tager gerne alle de andre tyske turister, der sukker efter nordjysk natur, med sig.

"De vil også gerne bare sidde stille og roligt foran jeres smukke sommerhuse, grille og lade drager flyve på stranden. Helt harmløst og med sikkerhedsafstand. Så kunne I måske sige til jeres justitsminister, at han skal lukke os ind? Ja? Kunne det måske fungere? Det ville gøre mig meget glad".

Sådan slutter Spiegel-redaktøren sit brev til danskerne i det Hamburg-baserede nyhedsmagasin.

Indtil videre ser det ikke ud til, at grænsebommene bliver hævet i Padborg eller Kruså, selv om tyskernes smittetryk for coronavirus er lavere end i Danmark - og skønt Schleswig-Holsteins ministerpræsident, Daniel Güntner, har udtrykt ønske om en genåbning af muligheden for indrejse fra Danmark.

I Danmark afviste statsminister Mette Frederiksen så sent som onsdag aften at sige noget præcist om planerne for at åbne grænserne til Tyskland, da der politisk var forhandlet en fase 2 på plads om genåbningen af Danmark.

På Christiansborg tegner der sig dog et flertal uden om regeringen, som ønsker at få en klar tidsplan for den fortsatte grænselukning. Det flertal leverer Venstre, Radikale, DF, Konservative og Liberal Alliance.

Om det rækker til at åbne bommene før 16. maj, så Stefan Weigel og hans familie kan komme til Jammerbugten, er nok tvivlsomt. Heller ikke, selv om Spiegel-redaktøren også skriver sådan i sit brev til danskerne:

"Hvorfor vil den danske regering ikke lade feriegæster komme ind? Selv dem, der virkelig gerne vil komme og allerede har betalt? Kunne man ikke gøre en undtagelse?"