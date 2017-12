Tyv afsløret af tabt mobiltelefon

BROVST: Nordjyllands Politi fik torsdag fat i en 24-årig mand, der har været efterlyst siden søndag 9. december.

Her så han sit snit til at stjæle 3400 kroner i kontanter fra SuperBrugsen i Brovst. Han lod som om, at han ville spille på Oddset men ventede blot på, at han kunne liste hen til en ubemandet kasse og snuppede pengene. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Så vidt, så godt. En simpel men veludført plan. Alligevel er der ikke just tale om en mestertyv. For efter at have forladt butikken opdagede han, at han manglede sin mobiltelefon. Han fik en anden person til at ringe til mobilen - som han havde tabt ved kasseapparatet i brugsen.

Den ringende telefon gjorde personalet opmærksomme på, at der havde været et tyveri. Politiet blev kontaktet, og med mandens mobiltelefon som bevis var det en smal sag at identificere og efterlyse ham.

Så gik der tre uger, hvor mandens bil blev spottet i Aalborg. Den holdt parkeret, så en politipatrulje ventede ganske enkelt på, at manden skulle dukke op. Det varede ikke længe, og den 24-årige blev anholdt og sigtet for tyveriet.