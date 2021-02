Tyve gik efter indbo på indbrudsturné

JAMMERBUGT:Indbrudstyve gik tilsyneladende målrettet efter dansk design, da flere lokaliteter i Jammerbugt Kommune fik uindbudte gæster hen over weekenden.

Kl. 01.37 natten til mandag brød tyve ind på en tandlægeklinik på Postvænget i Aabybro, hvorfra der forsvandt 10 hvide Nanna Ditzel-stole.

Fra et fritidshus på Moreavej i Blokhus er der i tidsrummet fra 15. februar kl. 16 til 19. februar kl. 16.30 forsvundet to PH 5-lamper.

Tyveknægte har også været på spil i et fritidshus på Hvide Klit i Saltum. Også her er der knust en rude, og en alarm afslører, at det er sket søndag 21. februar kl. 13. Fra fritidshuset er der forsvundet tre PH-lamper - to pendler samt en standerlampe.