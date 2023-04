Tyve på spil i sommerhuse - selv sengene blev stjålet

LØKKEN/BLOKHUS:Det skulle have været en hyggelig weekend eller måske ligefrem påskeferie. Men i stedet måtte der bruges tid på at tale med politiet og finde ud af, hvad der var blevet stjålet.

Sommerhusejere i Løkken og Blokhus konstaterede lørdag, at de havde haft indbrud, og alle steder var tyvene kommet ind ved at opbryde et vindue.

Mens alle indbrud blev opdaget lørdag, er der forskellige tidsrum med hensyn til, hvornår de kan være sket. Ét sted har sommerhuset ikke været benyttet siden 12. marts. Det er på Diget, Løkken, hvor tyvene givetvist har benyttet sig af en varebil eller måske trailer. Her blev der nemlig stjålet blandt andet to senge, en emhætte samt et Samsung-tv.

På Gyvelvej, Blokhus, havde tyvene også et egnet køretøj, der blandt andet kunne rumme otte designerstole af mærket Nanna Ditzel. Og på Sarasvej, Løkken, blev der blandt andet stjålet et LG TV, en weber-gasgrill og en Dewalt-boremaskine.

Skulle nogen have set noget mistænkeligt i områderne, hører Nordjyllands Politi gerne om det på telefon 114.