Tyve slår til mod sommerhuse på vestkysten

JAMMERBUGT:Indbrudstyvene huserer i øjeblikket i sommerhusområderne på vestkysten.

Hen over weekenden har Nordjyllands Politi modtaget seks anmeldelser om indbrud i sommerhuse.

To af indbruddene er sket på Dådyrvej nord for Blokhus mellem lørdag og søndag. Det ene sted er der stjålet diverse indbo, mens der i det andet sommerhus er stjålet håndværktøj, en Playstation, et B&O anlæg samt møbler og en PH-standerlampe.

På Skyttevej i Løkken gik det ligeledes ud over to sommerhuse, hvor tyvene gik målrettet efter designermøbler.

Det ene sted blev der stjålet en kopi af en Koglen loftlampe samt en PH-loftlampe. Det andet sted slap tyvene af sted med fire 7'er stole og en PH-lampe.

Det var også designermøbler tyvene slap af sted med ved et indbrud i et sommerhus på Lydiavej i Løkken. Her mangler ejerne nu to Wegner stole.

Og endelig var der indbrud i et sommerhus på Ferborgvej i Rødhus, hvor der blev stjålet et standerlampe.