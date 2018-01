Tyve stjal designertoiletspand

BLOKHUS: Noget så usædvanligt som en VIPP toiletspand til en værdi mellem 1300 og 1800 kroner var en del af udbyttet, da tyveknægte var på spil i et fritidshus på Egebæksvej i Blokhus i tidsrummet fra 7. til 10. januar.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

Ved indbruddet i fritidshuset må tyvene i øvrigt have haft en større bil til at fragte kosterne væk, for de var særdeles grundige, og de gik målrettet efter designergenstande.

Således er der - udover designertoiletspanden - også forsvundet B&O højttalere, otte Arne Jacobsen 7’er stole, to Kay Bojesen aber, en VIPP toiletbørste, en VIPP sæbedispenser, et mindre rundt Kaj Bølling bord, en Kubus lysestage samt seks Royal Copenhagen krus.

Tyvene kom ind i fritidshuset ved at bryde en dobbelt terrassedør op med et koben.

Politiet vil meget gerne høre fra eventuelle vidner, der måtte have set noget usædvanligt i tidsrummet for indbruddet og tyveriet.