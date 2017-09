Ubesejret stime stoppede i Kjellerup

FODBOLD: Jammerbugt FC mistede lørdag sin status som ubesejret for sæsonen efter fem sejre og en uafgjort i liga og pokalfodbold inden kampen i Kjellerup, der endte med et nederlag på 2-0 efter 0-0 ved pausen.

- Der er ikke meget at sige til det. De var gode, og vi var dårlige. Men måden, vi taber på, gør ondt. For der er mange trælse fejl. Man kunne måske give træthed efter pokalkampen som undskyldning, men vi havde trods alt tre dage at komme os i, så det bør vi kunne klare. Men kollektivet var der simpelthen ikke, siger træner Bo Zinck.

- Men vi har masser af gode ting at tage med fra sæsonen indtil nu, så vi er absolut ikke i panik. Vi vidste på forhånd, at det var en svær udekamp mod et godt hold. Nu har vi en vigtig kamp på lørdag (Umod VSK Aarhus, red), siger han.