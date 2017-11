Ubudne gæster i fritidshuse

JAMMERBUGT: Nordjyllands Politi har modtaget anmeldelser om tre indbrud i fritidshuse rundt omkring i Jammerbugt kommune. I perioden fra 21. oktober til 7. november har der været indbrud i et fritidshus på Monasvej i Grønhøj. Et vindue er blevet brudt op, og der er stjålet en PH-lampe. Der har også været ubudne gæster i et hus på Madsinesvej, Kettrup. Her er en terrassedør blevet brudt op, men det er uvist, hvad der er stjålet. Tyven er også kommet ind af en opbrudt terrassedør i forbindelse med et indbrud i en fritidsbolig på Skadbakvej i Moseby. Her er der blandt andet blevet stjålet en hel del elværktøj og en havetraktor.