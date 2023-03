Uddeleren fik nyt job: Nu opgiver Brugsen kampen for overlevelse

BIRKELSE:Forleden kom det som et mindre chok for borgerne i Birkelse, at uddeleren i den lokale brugsforening sagde sit job op for at søge nye udfordringer i Løkken.

Torsdag aften ramte et nyt chok byens knap 700 borgere, da bestyrelsen for Brugsen i Birkelse meddelte, at de efter samråd med en revisor og Coop anbefaler en kontrolleret nedlukning af byens eneste dagligvarebutik, som blev åbnet i 1903.

- Vi opløser butikken, og med udgangen af maj er der ikke længere noget, der hedder Brugsen i Birkelse, oplyser Brugsens formand, Tove Hejlesen, og næstformand Anders Kaa.

Beslutningen betyder, at to voksne medarbejdere og 10-15 ungarbejdere også mister deres job. Den kedelige besked har de fået torsdag aften.

Det er lang tids vigende omsætning i butikken, der har tvunget bestyrelsen til at tage en beslutning, der vil ramme den lille by hårdt. Allerede nu er der sat dato på de to ekstraordinære generalforsamlinger, som vedtægterne kræver, at der skal til for at lukke Brugsen.

Det bliver 12. april og 26. april - begge gange kl. 19 i idrætsforeningens klubhus.

Ramt på omsætningen

Det har været kendt i et godt stykke tid, at der skulle mere omsætning til i Brugsen, hvis den skulle overleve på længere sigt. Situationens alvor blev understreget på et borgermøde i starten af februar, og den blev skærpet af nyheden om uddelerens farvel.

- På borgermødet råbte vi vagt i gevær og gjorde det helt tydeligt, at vi var nødt til at få mere handel, hvis Brugsen skal overleve. Lige siden har vi faktisk set et vigende salg, forklarer Anders Kaa og Tove Hejlesen.

De oplyser, at Brugsen i Birkelse for alvor blev ramt på omsætningen i oktober i fjor, hvor energikrisen ramte Danmark, og hvor priser på el og varme eksploderede.

For lånte penge

Tove Hejlesen og Anders Kaa understreger, at opbakningen fra Coop har været indiskutabel.

- De har virkelig været large. De har kørt kreditten for os, og alle varerne i butikken har Coop finansieret for os. Men nu har Coop sagt, at hvis de skal blive ved med det, så bliver borgerne i Birkelse nødt til at vise, at de gerne vil have en brugs i Birkelse.

Ifølge Anders Kaa er der mange borgere, der virkelig har støttet op om Brugsen. Både i form af frivillig arbejdskraft på arbejdsdage og for fem år siden ved at yde borgerlån for i alt 140.000 kr., da butikken også var i krise efter en række krav fra Fødevarestyrelsen, som truede butikkens eksistens.

- Men vi kan ikke længere forsvare at drive butikken, for det er for lånte penge, vi gør det. Enhver med et husholdningsbudget ved, at det går ikke, pointerer Anders Kaa.

Kan ikke længere forsvares

De to fra Brugsens formandsskab oplyser, at den siddende bestyrelse vil gøre alt for, at omsætningen i de kommende måneder frem mod sidste åbningsdag betyder, at der bliver realiseret så mange penge, at hver en øre af de 140.000 kr., som Brugsen modtog i borgerlån, finder tilbage til deres ejermænd.

- Der er forfald på de borgerlån til oktober. På borgermødet i februar var der mange, som var villige til at udsætte eller endda eftergive de penge. Men bestyrelsen vil jo også gerne kunne gå på gaden i Birkelse med oprejst pande, så vi ønsker at betale de penge tilbage og svare enhver sit, siger Anders Kaa og Tove Hejlesen.

De fastslår, at det står enhver frit for at vælte den nuværende bestyrelse på de kommende ekstraordinære generalforsamlingen, hvis nogen har mod på opgaven med at redde Brugsen.

- Vi fem, der sidder i bestyrelsen nu, kan ikke forsvare det længere, fastslår Anders Kaa og Tove Hejlesen.

Skylder på lån

Det er den lokale brugsforening, der ejer den bygning, som dagligvarebutikken ligger i. Der er et realkreditlån, som foreningen skylder små 800.000 kr. på.

- Vi skal se at sælge alt, der er tilbage, så dyrt som muligt, så den gæld, der bliver tilbage bliver så minimal som mulig.

Flere andre steder i Jammerbugt Kommune - ikke så langt fra Birkelse - er det lykkedes små bysamfund at banke nyt liv i dagligvareforretninger. Det er sket i Halvrimmen og Vester Thorup.

Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at det sker i Birkelse.

- Vi kender ikke noget til planer af den slags, oplyser Anders Kaa og Tove Hejlesen.