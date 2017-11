Udnyttede 13-årige seksuelt

JAMMERBUGT: En nu 47-årig mand fra Aalborg er blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have udnyttet en dengang 13-årig pige seksuelt.

Det oplyser anklager Jannie Nørgaard.

Den 47-årige og den mindreårige pige havde mødt hinanden via en chat på internettet og aftalte i maj 2015 at mødes på en adresse i Jammerbugt Kommune.

Her havde den 47-årige andet seksuelt forhold end samleje med den 13-årige, og tog også pornografiske billeder af pigen.

I retten erkendte den 47-årige, at han havde haft et seksuelt forhold til pigen, men han forklarede, at han ikke vidste, at hun var under 15 år. I stedet forklarede han, at han sent fandt ud af hendes alder, og derefter afbrød han forholdet og kørte hende hjem igen, fortæller Jannie Nørgaard.

Retten i Hjørring fandt dog, at manden var klar over pigens unge alder, og dømte ham derfor efter anklageskriftet.

Den dom ankede han på stedet til landsretten.