Mangler 46 millioner: Udskældt forvaltning gør det igen

JAMMERBUGT:Det er igen i år svært for social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen at overholde sine budgetter. Det til trods for, at kommunalbestyrelsen tidligere i år besluttede, der skulle være et større fokus på økonomistyring i netop den forvaltning.

Under budgetopfølgningerne i henholdsvis beskæftigelsesudvalget og social- og sundhedsudvalget har SSB-forvaltningen til sammen bedt om tillægsbevillinger på 46,9 millioner kroner.

Det er ikke første gang, SSB-forvaltningen bruger flere penge, end politikerne i første omgang vedtog. I 2021 havde samme forvaltning et merforbrug på over 50 millioner kroner.

Bedre økonomistyring

Politikerne besluttede tidligere i år, der skulle være et større fokus på økonomistyring i forvaltningen, da de behandlede de anklager, den tidligere stabschef Michael Binderup rettede mod den øverste ledelse i forvaltningen. Anklager om manipulation med økonomien og en ledelsesstil baseret på frygt, der skabte et dårligt arbejdsmiljø.

Både borgmester og kommunaldirektør afviste anklagerne, og et flertal i kommunalbestyrelsen valgte da også at fortsætte samarbejdet med de to chefer, der var under anklage.

Ikke desto mindre ønskede politikerne et øget fokus på økonomistyring og godt arbejdsmiljø. Ifølge borgmesteren havde de ønsker dog intet at gøre med anklagerne mod ledelsen på de samme to områder.

Inden for social- og sundhedsområdet har SSB-forvaltningen på anlæg et forventet mindreforbrug på 0,292 millioner kroner. Men på driften har de bedt om tillægsbevillinger for 23,2 millioner kroner. Arkivfoto: Michael Bygballe

Svært at ændre på

Borgmester Mogens Chr. Gade (V) synes, det er ærgerligt hver gang, kommunen overskrider budgettet, men at der er gode forklaringer på det, som de har kendt gennem det meste af året.

- Vi har vidst, det ville blive overskredet på seniorområdet, voksen-handicapområdet og beskæftigelsesområdet. Det er i øvrigt områder, hvor der er budgetoverskridelser i mange kommuner.

Når forvaltningen igen går over budget på trods af de politisk vedtagne ambitioner om bedre økonomistyring, skyldes det ifølge borgmesteren, at man ikke kan rette voldsomt op på overskridelserne i indeværende år.

- Vi kan ikke trylle, når vi er midt i et forløb. Det, vi har bedt om, er, at der kommer mere realistiske budgetter, de kommende år.

Er den øverste ledelse i SSB-forvaltningen dygtig nok, når den igen går mange millioner over sit budget?

- Budgetforudsætningerne har ikke været tilstrækkeligt gode, og det må vi tage ansvaret for politisk og administrativt.

- Det er der, vi har øvet os i at få nogle bedre budgetforudsætninger for 2023, og at vi allerede nu, når vi starter året, laver budgettjeks på de områder, der overskrides over hele landet, siger borgmesteren og forklarer, at det kan være børne- og familieområdet, beskæftigelsesområdet, seniorområdet og voksen-handicapområdet.

Trods de gentagne budgetoverskridelser har borgmesteren stadig tillid til den øverste forvaltningsledelse.

- Jeg synes, det er træls, vi overskrider budgetterne. Men jeg tænker også, vi skal være bedre til at lave budgetforudsætningerne. Hvis ikke budgetforudsætningerne er tilstrækkeligt gennemarbejdede, så er det også urealistisk at overholde budgetterne.

Det har ikke været muligt for Nordjyske at få en kommentar fra forvaltningsdirektør Hanne Madsen.