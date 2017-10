Udvalgsformand stopper i politik

JAMMERBUGT: - Jeg synes, at går man ind i noget, skal man gøre det 100 procent. Jeg har ambitioner både jobmæssigt og politisk, og jeg kan ikke gå ind i begge dele. Det har jeg simpelthen ikke tid til.

Ordene kommer fra Jens Rafn Andersen fra Borgerlisten i Jammerbugt. Han er lige nu formand i social- og sundhedsudvalget og medlem af teknik- og miljøudvalget, men fra næste valgperiode er det slut.

Han fortæller, at det er et vemodigt farvel, da han godt kunne lide det politiske hverv i kommunen.

- Det er et enormt spændende og vigtigt arbejde. Det er faktisk også givende, selvom man bruger meget energi på det, siger han og fortæller, at han i snit har brugt 25 timer om ugen på politik.

Jens Andersen har blot siddet i kommunalbestyrelsen siden nytår. Den gang trådte Ejler Winkel tilbage af helbredsmæssige årsager, og Jens Andersen gik ind og overtog alle hans poster. Nu træder så også Jens Andersen tilbage, og han kan begynde at reflektere over en kort men travl tid.

- Jeg er enormt stolt over det samarbejde, jeg har været i stand til at føre videre efter Ejler, siger Jens Andersen.

- Jeg er glad for den tillid jeg har fået, men som jeg også har gjort mig fortjent til. Det synes jeg er fantastisk, siger han.

Af konkrete sager, han har haft indflydelse på, nævner han især sagen om råstofplanen fra marts i år. Gøttrup Sø stod egentlig til at blive udnævnt til et såkaldt graveområde, hvorfra der skulle udvindes grus, men den blev i 11. time i stedet kategoriseret som et interesseområde - kommunen stak altså "en kæp i hjulet" på regionens planer om at udvinde grus fra søen. Jens Andersen siger, at det var Borgerlisten, der startede modstanden.

- Vi fik kommunalbestyrelsen til at indse, at de vi skulle tage samme hensyn til Gøttrup, som vi tidligere har gjort. Det ser jeg som en kæmpe succes! siger han.

Jens Andersen ærgrer sig dog over, at han ikke lige så grundigt kan være med til at følge op på nogle af hans projekter, han har været med til at søsætte - eksempelvis rehabilitering i kommunen, som Jens Andersen i den nyligt overståede budgetforhandling var med til at forhandle ekstra ressourcer til.