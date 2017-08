Udvisning blev dyr for Jammerbugt FC

FODBOLD: Jammerbugt FC var på vej mod den anden sejr af ligeså mange mulige i lørdagens hjemmekamp mod Sydvest FC.

Men en udvisning af angriber Viktor Ahlmann betød, at hjemmeholdet måtte spille med en mand i undertal i mere end en halv time.

Søren Pedersen havde ellers sørget for en perfekt udgang på første halvleg, da han sendte Jammerbugt FC i front i det 42. minut.

Men blot syv minutter inde i anden halvleg blev Viktor Ahlmann præsenteret for sit andet gule kort, og det betød at gæsterne fra Tønder kunne sætte hjemmeholdet under pres.

Det gav pote 20 minutter før tid, da René Hansen udlignede til slutresultatet 1-1.

Jammerbugt FC har dermed hentet fire point i de første to kampe i 2. divisions gruppe tre.