Uerstattelige smykker stjålet ved to indbrud

NORDJYLLAND: To nordjyske familier er for nyligt blevet ramt af indbrud, som har givet disse familier ubeskrivelige tab. I begge tilfælde har tyven - eller tyvene - stjålet uerstattelige smykker. Ikke på grund af smykkernes værdi i kroner og øre men på grund af deres helt særlige historier og dermed høje affektionsværdi.

- Det er derfor, at det er så forfærdeligt.

Sådan lyder det fra Helena Christensen fra Tylstrup.

Torsdag i sidste uge kom hun hjem til et hus, der var blevet gennemrodet af ukendte gerningsmænd. I tidsrummet mellem klokken 7.45 og 15.15 blev der brudt ind i hendes og familiens hjem. Ud over de typiske tyvekoster som computer og kamera blev der stjålet et unikt smykke.

- Det er et, som min datter fik i konfirmationsgave. Det er lavet ud af en ring, som hendes oldemor havde båret i 46 år og selv fik, da hun var 14 år, fortæller Helena Christensen.

En guldsmed lavede ringen om til et smykke, der kunne bæres i en halskæde.

I Tylstrup blev dette unikke halssmykke stjålet. Privatfoto

- Det har ingen særlig værdi, hvis det skulle blive smeltet om. Men det betyder så utrolig meget for os, lyder Helena Christensen.

Hun valgte at lægge et billede af smykket på Facebook med håb om, at smykket vil blive genkendt i en eller anden sammenhæng og blive returneret til datteren. Det kunne eksempelvis være, hvis smykket blev sat til salg på nettet. Facebook-opslaget var mandag formiddag blev delt over 37.000 gange.

- Det er helt vildt. Jeg er utrolig taknemmelig for, at folk vil bruge tid på at læse og dele opslaget, siger Helena Christensen.

Ud over tabet af et unikt smykke beskriver hun det at have haft indbrud som sit værste mareridt:

- Det er så krænkende. Ikke kun på grund af det, de har taget, men også at de har gået rundt i vores hjem og rodet i vores ting. Og så er der hele utrygheden bagefter. Desværre kan jeg jo se, at det også sker for utrolig mange andre netop nu, siger Helena Christensen.

Unikke firkløver-smykker

I Aabybro er netop denne oplevelse også overgået Agnethe Jeppesen.

Hun var på ferie, da hun blev kontaktet af en veninde, som passede Agnethe Jeppesens hus på Nørremarksvej. Ukendte gerningsmænd var brudt ind i huset, hvilket formentlig skete fredag i sidste uge.

Agnethe Jeppesen fik stjålet sine smykker, og flere af dem er uerstattelige på grund af deres affektionsværdi.

- Min mor, som ikke er her mere, samlede på firkløvere. Hendes interesse for firkløvere fik hendes så til at få de flotteste af dem forsølvet eller forgyldt, og alle pigerne i familien fik sådan et smykke. Fra børn til svigerbørn og børnebørn. Det er blevet sådan, at vi gerne skal bære smykkerne, når vi er samlet. Da mit barnebarn fik hue på, bør hun smykket. Skal man i banken eller noget ud over det normale, så har man smykket på, fortæller Agnethe Jeppesen.

Ved indbruddet fik hun stjålet en forgyldt firkløver, ligesom hun havde et forsølvet firkløver, der tilhørte hendes nu afdøde datter.

- Jeg kan slet ikke udtrykke, hvor meget det vil betyde for mig at få dem igen, siger Agnethe Jeppesen.

Hun mistede desuden nogle guldkæder - kaldet prinsessekæder og kongekæder - som hendes afdøde datter havde lavet. De er i sagens natur også uvurderlige for hende.

I øvrigt fortæller Agnethe Jeppesen, at en glaskugle fra et springvand i hendes have var blevet lagt foran hoveddøren. Det menes at være tyvenes metode til at se, om der er nogen hjemme.

- De ved jo, at hvis sådanne ting ikke flyttes, så er der ikke folk hjemme. Så det vil jeg gerne advare mod, siger Agnethe Jeppesen.

Skulle nogen have oplysninger i de to indbrudssager, håber familierne, at disse gives til Nordjyllands Politi på telefon 114.