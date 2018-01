Uheld: To biler bragede sammen

FJERRITSLEV: To biler var onsdag morgen involveret i et uheld, der i første omgang lød så alvorligt, at akutlægehelikopteren blev sendt til stedet. Det viste dig heldigvis, at uheldet ikke var så alvorligt som først antaget.

Uheldet skete kort før klokken 08 på Aalborgvej mellem Fjerritslev og Brovst, hvor den ene bil blev påkørt bagfra af en anden bil.

Ambulancer og akuthelikopter blev sendt til stedet, men helikopteren blev dog senere bedt om at vende om uden at have været i brug, fortæller vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

Der skete store materielle skader ved uheldet, men alle implicerede personer slap med lettere skader. De er alle kørt på skadestuen, oplyser vagtchefen.

Vagtchefen har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om, hvordan uheldet er sket.

Uheldet gav problemer for trafikken på Aalborgvej, men efter en time - omkring klokken 09 - var vejen atter farbar.