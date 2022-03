Ukrainere er velkomne her

JAMMERBUGT:Økonomiudvalgets anbefaling kommer på baggrund af en henvendelse fra Udlændingestyrelsen om, hvorvidt man fra kommunens side har egnede faciliteter til indkvartering af migranter og asylansøgere i tilfælde af større tilstrømning fra Ukraine.

Dermed er der åbnet for, at Udlændingestyrelsens egne bygninger i Brovst på Sygehusvej 3-5 samt kommunens tidligere asylcenter i Tranum atter bliver benyttet.

Borgmesteren informerede på økonomiudvalgets ekstraordinære møde desuden om, at Jammerbugt Kommunes kapitalforvalter ikke har direkte investeringer i Rusland via kommunens aktieportefølje, ligesom kommunens indkøbsfunktion har afdækket mulige russiske leverandører af varekøb og tjenesteydelser.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi hurtigt kan melde tilbage til Udlændingestyrelsen, at vi har to egnede lokationer og faktisk også erfaring med at drive asylcentre, og det synes jeg forpligter i denne ulykkelige situation. Jeg finder det ligeledes positivt, at vi ikke har aktier i russiske virksomheder eller køber varer fra russiske firmaer, skriver borgmester Mogens Christen Gade (V) i en pressemeddelelse.

Indsamlingssteder

Økonomiudvalget besluttede endvidere på deres møde at stille depotplads til rådighed som indsamlingssteder og efterspørger i den forbindelse frivillige foreninger eller enkeltpersoner, der måtte være interesseret i at passe stederne, der eksempelvis vil kunne modtage tøj til ukrainere i nærområdet eller til ukrainere, der måtte komme til Danmark.

Er man interesseret i at hjælpe med at passe stederne, kan Jammerbugt Kommune kontaktes.

- Jeg tror, at der er borgere i vores kommune, der ønsker at hjælpe, men som måske ikke lige ved, hvor man skal henvende sig. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan hjælpe med gratis depotplads til dem, som vil hjælpe ukrainerne i nærområdet, eller hvis de kommer til kommunen, siger 2. viceborgmester og næstformand i økonomiudvalget Diane Aarestrup (S).