Uldfestival taber masken i 2020: Vi vender stærkt tilbage næste år

SALTUM:Uldfestival Saltum tager nu konsekvensen af, at statsminister Mette Frederisken mandag aften forlængede forbuddet mod større forsamlinger på grund af corona-smittefaren helt frem til udgangen af august. Festivalen er blevet aflyst for 2020.

Det oplyser formanden for uldfestivalen Gitta Hansen.

Normalt afvikles Uldfestival Saltum, der har mellem 10.000 og 15.000 gæster, 2. weekend i maj, og arrangørerne havde flyttet den til weekenden 15-16. august i håb om, at festivalen kunne afvikles der.

- Men det ville bare være at trække pinen ud, når forbuddet mod større forsamlinger er forlænget til udgangen af august. Så vi har valgt at aflyse helt i år, lyder det fra en lidt trist formand Giutta Hansen.

Med 65 udstillere og arbejdende stande har det været en træls beslutning at tage.

- Men det er sådan, det er. Og vi agter at komme stærkjt igen i 2021, hvor vi er tilbage på vort sædvanlige tidspunkt 2. weekend i maj, siger formanden.

Arrangørerne har allerede brugt omkring 100.000 kroner på forberedelser til årets arrangement og fået indbetalinger fra de mange udstillere. De penge skal nu betales tilbage.

- Det er ligeså stort et arbejde at betale alle deres penge tilbage, som det ville være at gennemføre festivalen. Men vi er jo ikke de eneste, det her går ud over, så vi piver ikke, men klør på mod næste år. Vi skal dog nok ud og søge nogle fonde om økonomisk hjælp, så vi kan vende tilbage i 2021, konstaterer en ærgerlig uldfestivalformand.