Unge mænd fanget på luftmadras i bølgerne ved Saltum

SALTUM: Tre unge mænd, der sejlede rundt på en luftmadras i bølgerne ud for Saltum Strandvej, lørdag eftermiddag fik sat gang i det hele den store redningsmusik - inden det hele kunne afblæses igen, da de tre mænd kom i land ved egen hjælp.

Den første alarm kom ifølge vagtchef Karsten Højrup Kristensen klokken 15.35.

- En kvindelig anmelder havde set tre unge personer- vi har ikke helt styr på deres alder - de er lige langt nok ude til, at det ser trygt ud, og så kom der ellers flere anmeldelser på kort tid, fortæller vagtchefen.

Der blev sendt en helikopter fra JRCC - Joint Rescue Coordination Center, og der blev også sendt redningsbåde ud fra redningsstationerne i Thorup Strand og Hirtshals, ligesom det blev sendt to ambulancer og en lægebil samt indsatsleder fra politiet.

- Så det var mange myndigheder, der blev aktiveret af alarmen. De tre unge mænd var et godt stykke ud, og folk på stranden forklarede, at det så ud som om de tre mænd ikke havde styr på situationen, og at de så ud til at være lidt trætte af at kæmpe mod strømmen, beretter Karsten Højrup Kristensen.

Men det hele blev aflyst inden politiet nåede frem, da de tre mænd kom i land ved egen hjælp.

- Vi har kontakt til en kvindelig anmelder i sagen, som vist nok har viden om de unge mænds identitet, så nu skal vi lige have snakket med dem og opklaret omstændighederne omkring det hele, lyder det fra vagtchefen.