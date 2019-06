Uønskede stoffer fundet i vand fra Blokhus Vand

BLOKHUS: Blokhus vand har fundet spor af uønskede stoffer i drikkevandet.

Der er tale om stoffet DMS (N,N-dimethylsulfamid), oplyser vandværket i en pressemeddelelse.

Der er blevet fundet DMS i drikkevandsboringer og i drikkevand andre steder i landet, og for at få vished om en eventuel forurening, valgte Blokhus Vand at få analyseret for samtlige pesticider på alle vandværkets drikkevandsboringer.

Her blev det konstateret, at der i flere af værkets boringer kunne konstateres et forhøjet indhold af stoffet DMS, som i enkelte tilfælde overskrider Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l.

Ikke farligt at drikke

Mængden af DMS i drikkevandet er dog så lav, at det ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko, lyder det fra vandværket.

Miljøstyrelsen har nemlig i forbindelse med tidligere fund af DMS udarbejdet en sundhedsmæssig vurdering, og med baggrund i den vurdering er der ingen sundhedsmæssig risiko ved indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver fra Blokhus Vand.

Stoffet er fundet i flere af de boringer, der forsyner Blokhus Vand, og derfor er indvindingsstrukturen ændret således, at drikkevandet overholder de gældende kvalitetskrav.

Blokhus Vand understreger, at der ikke foreligger målinger på vand ud til kunderne, hvor der er sket en overskridelse af Miljøstyrelsens højst tilladte værdi.

Hvad er DMS

Stoffet DMS (N,N-Dimethylsulfamid) er et nedbrydningsprodukt af stofferne Tolyfluanid og Dichlofluanid.

Stofferne har været anvendt siden 1950’erne indtil 2007, hvor det blev forbudt i pesticider og i træbeskyttelse.

Kilden til forurening af vandet på Blokhus Vandværk er endnu ukendt. I samarbejde med Jammerbugt Kommune er kildeopsporing igangsat.

Blokhus Vand er nu i gang med at søge om tilladelse til etablering af ny boring til vandværket.