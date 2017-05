Ups! Ukrudtsbrænder satte ild til skur

Ejer kan forvente bøde for uforsvarlig omgang med ild

AABYBRO: Det gik galt, da en mand i Aabybro søndag eftermiddag var i gang med at udrydde ukrudt med en ukrudtsbrænder.

Arbejdet med ukrudtsbrænderen foregik ved 17.30-tiden i mandens have i Thomasmindeparken, da han ved et uheld satte ild til et skur i haven, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Branden blev hurtigt slukket, og manden står nu til en bøde for uforsvarlig omgang med ild, oplyser vagtchefen.