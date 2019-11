Uro om placering: Turistchef får kontor i Aabybro

THY:Jammerbugt Kommune - og nærmere bestemt Aabybro - bliver hjemsted for det nye turismedestinationsselskab ved navn Destination NordVestkysten, der skal omfatte fem vestkystkommuner.

Det fremgår af et stillingsopslag for turistchefstillingen, som netop er blevet offentliggjort via rekrutteringsbureaubet Mercuri Urval. Aabybro vil være direktørens hovedarbejdssted, men der etableres desuden en afdeling i Lemvig.

Samarbejdet skal omfatte kommunerne Holstebro, Lemvig, Thisted, Jammerbugt og Hjørring. Thisted-borgmester Ulla Vestergaard (S) har kæmpet for at få selskabets hovedkontor, fortæller hun:

- Det ville give rigtig god mening at placere det i Thisted, men det har jeg ikke kunnet få opbakning til. Argumentet er god synergi i forhold til Dansk Kyst- og Naturturisme, der ligger i Aabybro, siger hun.

”Key account-medarbejdere”

Der skal dog ansættes ”key account-medarbejdere” i alle fem kommuner, påpeger Ulla Vestergaard, med henvisning til et statusnotat for samarbejdet.

I dette notat fra 29. oktober står der imidlertid ikke noget om placeringen af hovedkontoret. Og først i december skal kommunalbestyrelserne i de fem kommuner godkende vedtægterne og aftalegrundlaget for det nye selskab.

- Så kan kommunalbestyrelsen vel beslutte, at den ikke er tilfreds med placeringen af hovedkontoret?

- Man kan sagtens komme med et skudsmål om den del. Men når fem kommuner skal blive enige, er det altså lidt op ad bakke, hvis man står alene og synes, at det skal ligge i Thisted, siger Ulla Vestergaard.

Erhverv ikke taget med på råd

Michael Thinggaard, indehaver af Hotel Thinggaard i Hurup og næstformand i Thy Turistforening, undrer sig over, at kommunalbestyrelen ikke er blevet hørt.

- Jeg synes at det er utroligt, at man ikke har haft en så vigtig beslutning i kommunalbestyrelsen. For mig at se er det som om, man har ladet sig køre fuldstændig over af dem i den nordlige del af samarbejdet, siger han.

Men vigtigere end placeringen af hovedkontoret er det ifølge Michael Thinggaard, at hverken turisterhvervet eller turistforeningen er blevet taget med på råd - selv om det i et kommissorium fra juni fremgik, at erhvervet skulle høres i løbet af august måned. Først nu er turismeforeningen indkaldt til et møde, der finder sted 27. november.

- Det kunne være, at vi kunne komme med nogle input. Og kommunalbestyrelsen har ikke villet tage stilling til, om man vil støtte en turistforening i fremtiden. Det er jo frustrerende, at vi ikke har nogen forudsætning for at kunne lave nogle budgetter, siger Michael Thinggaard.

Denne udmelding undrer Ulla Vestergaard:

- Der sidder to kommunalbestyrelsesmedlemmer i turistforeningens bestyrelse, og jeg har hele tiden fortalt, hvad jeg vidste. Men det er jo først nu, at der ligger noget konkret, som man kan tage stilling til, siger hun.