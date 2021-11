Uroen ulmer i fodboldklub: Der er ikke gået løn ind på kontoen

FODBOLD:Tirsdag er lønningsdag for de fleste danskere. Også for fodboldspillere. Således også i Jammerbugt FC.

Flere kilder bekræfter overfor Nordjyske, spillertruppen ikke har fået løn i Jammerbugt FC. Det er første gang, at man står i den situation, men det er åbenbart ikke helt uventet, at man nu er havnet her.

Den udvikling kommer nemlig i kølvandet på at bestyrelsen er gået og er blevet til et advisory board. Cheftræner og klub-guru Bo Zinck er også fortid på posten til nytår til trods for nærmest eventyrlige resultater. Det begynder man måske så småt at forstå nu.

Der er nemlig ikke gået løn ind til spillertruppen tirsdag morgen.

Nordjyske følger sagen og forsøger at indhente en kommentar fra klubbens ledelse eller ejer Klaus-Dieter Müller.