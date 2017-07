USA-ulykke: Fårup tjekkede forlystelse en ekstra gang

FÅRUP: En dødsulykke med en forlystelse i et tivoli i USA fik torsdag Fårup Sommerland til at gennemgå sikkerheden på forlystelsen Hvirvelvinden.

En person omkom og flere blev kvæstet, da en vogn på forlystelsen Fire Ball faldt af. Det var i et omrejsende tivoli i Ohio onsdag aften, lokal tid.

Forlystelsen kan minde om Hvirvelvinden i Fårup Sommerland. Der er dog væsentlige forskelle, pointerer Fårup Sommerland i et opslag på Facebook torsdag aften. Dels var Fire Ball en mobil forlystelse, der flyttes fra tivoli til tivoli, mens Hvirvelvinden er permanent installeret. Desuden er Hvirvelvinden leveret af en anden producent og konstrueret på en anden måde.

- Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at undgå ulykker, og der er intet vigtigere for os end sikkerhed. Men når en ulykke (som i Ohio) sker, så forholder vi os selvfølgelig altid til, om der er noget, som vi kan gøre for at øge sikkerheden yderligere, skriver Fårup Sommerland.

Derfor blev Teknologisk Institut kontaktet torsdag og bedt om at vurdere, om ulykken i USA kunne give anledning til at ændre procedurer og tjek af Hvirvelvinden.

- Efter at de havde set på sagen, var deres klare svar, at der ikke var noget yderligere, som vi kunne stramme op på eller forandre, og derfor har Hvirvelvinden været åbnet i dag, oplyser Fårup Sommerland.

Hver morgen før parken åbnes for gæster, gennemgås alle forlystelser ud fra tjeklister, der registreres elektronisk. Den mindste fejl vil betyde, at forlystelsen ikke får lov til at åbne, før fejlen er rettet, fortæller Fårup Sommerland.