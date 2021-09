Uvejr truer Nordjylland: Badehuse flyttes i en fart

NORDJYLLAND:September har foreløbig vist sig at være næsten sommerlig med blå himmel, sol og høje temperaturer for årstiden. Men på torsdag er det slut. Da kommer efteråret for alvor til at vise tænder - og det er Nordjylland, der står for skud, skriver TV2 Vejret.

Allerede torsdag formiddag kan de første stormstød opleves i Nordvestjylland.

Vinden kulminerer sidst på eftermiddagen og ud på aftenen, hvor store dele af Nord- og Vestjylland, Kattegat og de nordsjællandske kyster får vindstød af stormstyrke og måske endda stærk storm.

Som det ser ud nu, bliver der blot tale om et kraftigt efterårsblæsevejr, men lavtrykket kan nå at udvikle sig yderligere inden torsdag, så der måske bliver tale om regulær storm.

Badehuse flyttes

Allerede tirsdag aften mærker man i Blokhus, at der et uvejr på vej. Det fortæller Kjeld Hedegård Nielsen fra LL Transport.

- Man kan i hvert fald se, at havet har bevæget sig op til badehusene, siger han.

Firmaet fra Pandrup sørger for transport af omkring 15-20 af badehusene i Blokhus, når de skal fragtes til og fra stranden. Tirsdag formiddag ringede de til ejerne med en anbefaling om at få deres badehuse væk fra stranden.

- Vi holder øje med vejrudsigten, og for at badehusene ikke skal komme til skade, kontakter vi ejerne, fortæller Kjeld Hedegård Nielsen, som siden har fået sved på panden.

Alle de kontaktede ejere takkede ja til at få fjernet deres badehus inden torsdagens uvejr. Kort efter begyndte transportfirmaet at flytte badehusene væk fra stranden. Tirsdag aften er de stadig i fuld gang med arbejdet.

- Jeg har faktisk en medarbejder, som ligger og kører dernede lige nu for at få dem væk, inden der sker dem noget, siger Kjeld Hedegård Nielsen.

Firmaet har haft en gummiged på stranden for at jævne terrænet ud, så en lastbil kan samle badehusene op og køre dem til oplagringspladser i området omkring Blokhus.

Kjeld Hedegård Nielsen forventer, at alle de badehuse, som de står for transporten af, er flyttet i løbet af onsdagen.

- Vi mangler nok at fjerne en 3-4 stykker i morgen. Så har vi flyttet alle dem, som vi skal flytte, siger Kjeld Hedegård Nielsen.

Badehusene får først lov til få udsigt til Vesterhavet igen til næste sæson.

