V, DF og LA peger igen på Mogens Gade

AABYBRO: Tirsdag formiddag var der inviteret til pressemøde i byrådssalen på rådhuset i Aabybro.

Her blev det slået fast, at Mogens Gade skal fortsætte i borgmesterstolen - i hvert fald, hvis det står til Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. De tre partiet har nemlig indgået valgforbund.

- Jeg er selvfølgelig stolt over, at man gerne vil markere allerede her før valget, at der er respekt for den indsats, jeg har ydet. Og til gengæld så har jeg også stor respekt for det samarbejde, vi har haft - både med DF og, lidt mere udenfor kommunalbestyrelsen, med Liberal Alliance, sagde Mogens Gade (V) blandt andet.

Ved seneste kommunalvalg var også Kristendemokraterne og Borgerlisten med i valgforbundet.

Det er de ikke denne gang. Som man tidligere har kunnet læse, så er de to partier gået i valgforbund med Radikale Venstre og Konservative.

- Der har været dialog med de partier, som vi var i valgforbund med sidste gang - altså Borgerlisten og Kristendemokraterne. De har så valgt af strategiske grunde at være med i et andet valgforbund, når og hvis de bliver valgt ind i den kommende kommunalbestyrelse, siger Mogens Gade.