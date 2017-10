Våd sommer kostede gæster i Fårup Sommerland

FÅRUP: Den våde sommer er gået ud over antallet af gæster i Fårup Sommerland. Årets besøgstal faldt med syv procent i forhold til sidste år - fra 600.000 i 2016 til 557.000 gæster i år.

- Vores gæstetal afspejler, at Danmark har haft en af de koldeste somre i over 30 år og mange våde dage i august og september. På den baggrund har det været en lidt skuffende sæson, siger direktøren for Fårup Sommerland, Per Dam.

Det er især endagsturister, der har manglet i løbet af sæsonen.

- Vi er rigtig glade for, at vi er gået frem på ferierende turister fra både ind- og udland, men faldet i endagsturister, der er de mest vejr- og vejrudsigtsfølsomme, er naturligvis en streg i regningen, siger Per Dam.

Et enkelt lyspunkt er der dog, nemlig efterårsferien, hvor besøgstallet kom op på 50.614 Det er langt over den hidtidige rekord fra 2015 på 39.277 gæster.

- Samtidig har vi i år oplevet fortsat vækst på Hotel Fårup, og vores andel af "meget tilfredse" gæster er steget, forklarer Per Dam.

Golf Øen - nyhed til 2018

Fårup Sommerland er klar med nye tiltag, der skal få besøgstallet op igen. Blandt nyhederne er en adventure golfbane med 12 huller. Her får Hotel Fårups gæster mulighed for at spille uden for parkens åbningstider.

2018 byder også på ændringer i Fårups Aquapark, som næste år slår dørene op allerede til pinse .

- Vi oplever hver sæson stor interesse for Aquaparken fra vores gæster, og vi vil gerne sikre, at man altid kan holde varmen, uanset vejret. Derfor øger vi næste år temperaturen i vores store bølgebassin til 27 grader, siger Per Dam.