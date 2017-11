Væltet lampe skyld i brand i sommerhus

BLOKHUS: En tændt lampe, der væltede ned i madrassen i en seng, udløste søndag eftermiddag en mindre brand i et sommerhus på Hejrevej i Blokhus.

Alarmen lød klokken 14.23.

Da brandfolk fra Nordjyllands Beredskab i Jammerbugt Kommune kom frem, kunne de konstatere, at der var ild i madrassen og at sommerhuset var totalt fyldt med røg.

- Vi slukkede branden, gik luftet så godt ud at den ildelugtende røg, som det nu kunne lade sig gøre, og fik tilkaldt skadesservice, lyder det fra indsatsleder Niels Nygaard.

Han oplyser, at ejeren af sommerhuset fik en alarm om, at der var udfald på strømmen som følge af lampen, der var faldet ned i sengen.

- Det viser, at det kan være en stor fordel at have alarmer installeret. Havde ejeren ikke alarmeret os så hurtigt, så er det ikke sikkert, at han havde haft et sommerhus mere, konstaterer indsatslederen.

Vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi, oplyser, at der bliver skrevet en brandrapport på sagen.

Sommerhuset var tomt, da branden opstod.