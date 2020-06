Vær med til at bestemme asylcentrets fremtid

TRANUM:Det tidligere asylcenter i Tranum ligger i en helt unik natur, centralt placeret i Jammerbugt Kommune, og tæt på kommunens feriesteder Slettestrand-Thorup Strand, Tranum Strand og Blokhus-Løkken.

Men siden asylcentret lukkede, har bygningerne ikke været i brug.

Jammerbugt Kommune ser dog en række udviklingspotentialer i bygningerne - ikke mindst på grund af deres helt unikke placering.

- Det er oplagt, at bygningerne i Tranum får en aktiv rolle i at understøtte og styrke udviklingen af området. Siden asylcentret lukkede, har bygningerne stået tomme, men det skal der laves om på. Vi har ikke lagt os fast på, hvad bygningerne skal bruges til i fremtiden. Det ønsker vi at inddrage borgerne og erhvervslivet i, så de kan være med til at komme med gode idéer til den fremtidige brug af stedet, fortæller borgmester Mogens Christen Gade (V).

Først til mølle

Kommunen inviterer derfor til åbent hus tirsdag 30. juni, hvor interesserede har mulighed for at se nærmere på området og bygningerne.

På grund af Covid-19 er arrangementet delt op i hold af én times varighed.

Hold 1 kommer fra klokken 13-14, hold 2 fra 14-15 og hold 3 fra 15.-16.

- Derfor er tilmelding nødvendig, så vi kan overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for begrænsning af smitte. Vi har 140 pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Det oplyser Pia Kirkegaard, til hvem man også skal tilmelde sig på mail: pkd@jammerbugt.dk.

Programmet begynder med velkomst ved borgmester Mogens Christen Gade. Derefter rundvisning og så networking med mulighed for drøftelse med Erhvervs- og turistchef Line Renée Thellufsen og Chef for Plan- og Miljø Gitte Clausen.